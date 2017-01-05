Amasya'da Kaçak İçki İmalathanesine Operasyon

Amasya'da jandarmanın kaçak içki imalathanesine düzenlediği operasyonda bin 400 litre şarap ile 120 litre kaçak rakı ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile Merkez İlçe Komutanlığı ekiplerinin Uygur köyünde kaçak içki imal edildiği ve ticaretinin yapıldığı şüphesiyle S.Ş. adlı şahsın evinde yaptığı aramada bin 400 litre şarap ile 120 litre kaçak rakı ve içki imalatında kullanılan malzemeler tespit edildi.



Gözaltına alınan S.Ş. hakkında Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AMASYA