Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
İlçede özel bir fabrikanın trafosunda meydana gelen arızayı gidermeye çalışan Kadir Alınca (48), elektrik akımına kapıldı.
Diğer çalışanların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Alınca'yı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
Burada yapılan müdahalenin ardından Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine sevk edilen Alınca, yolda yaşamını yitirdi.
Amasya'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.