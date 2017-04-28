Amasya'da Çarpışan 2 Tırdaki Hayvanlar Yola Savruldu

Amasya'da büyükbaş hayvan yüklü iki tırın çarpıştığı kazada zor anlar yaşandı. Tırda bulunan hayvanlar yola düştü. Polis, jandarma, karayolları ekipleri ve çevreden gelen vatandaşlar yardıma koştu.



Edinilen bilgiye göre, Ağrı'dan yükledikleri büyükbaş hayvanları Burdur'a götürmek üzere yolan çıkan Erol Çay'ın kullandığı 04 D 2091 plakalı tır ile Kenan Sarıtaş yönetimindeki 76 AB 243 plakalı tır, Amasya merkez İpekköy mevkiinde arka arkaya çarpıştı.



Kazada dorse kısımları hasar gören tırlardaki 74 büyükbaş hayvandan bir kısmı yola düştü. Polis, jandarma, karayolları ekipleri ve çevreden gelen vatandaşlar yardıma koştu.



Mahsur kalan hayvanlar çağrılan iki tıra nakledildi. Ezildiği için yerden kalkamayan buzağının durumu ise görenleri üzüp telaşlandırdı. Hayvanların sahibi Yusuf Aksu buzağısını yerden alarak tıra taşıdı. Kaza anını anlatan Aksu, "Önümüze aniden bir taksi durdu. Vurmadan yavaşladık ama arkadaşı tır bize çarptı. Tır yavaş olmasaydı harap olmuştuk" dedi. - AMASYA