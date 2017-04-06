Amasya'da Bylock'tan 9 Kişi Gözaltına Alındı

AMASYA'da polis, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddia edilen 9 kişi gözaltına aldı.



Amasya'da FETÖ/PDY üye oldukları ve ByLock kullandıkları iddia edilen memur ve eğitimcilerin yer aldığı kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında E.Ş., K.A., M.G., F.Ç., A.E., B.B., İ.Y., H.K. ve Ş.Ü. polis tarafından bugün gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişinin ev ve işyerlerinde de arama yapıldı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.