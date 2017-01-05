Amasya'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Demircioğlu Sokak'ta oturan 66 yaşındaki Ali Rıza Beyaz'dan uzun süre haber alamayan eşi ve çocukları, yakınlarına haber verdi.



Eve gelen yakınları kapıyı açamayınca polis ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Açık olan pencereden eve giren ekipler, Beyaz'ın hareketsiz şekilde yattığını fark ederek 112 acil servis ekiplerini çağırdı.



Sağlık ekipleri, Ali Rıza Beyaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Beyaz'ın cesedi, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde yapılan ön incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Merkezine gönderildi.