Amasya'da 883 Sandıkta Oy Verme İşlemi Başladı

CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği referandum u için Amasya'da vatandaşlar, oy kullanmaya başladı.



Amasya'da kayıtlı 242 bin 414 seçmen, 883 sandıkta oy verme işlemine sabah saat 08.00'de başladı. Vatandaşlar, seçmen kağıtlarıyla birlikte oy kullanacakları sandıkların başına gitti. İlk saatlerde fazla yoğunluk görülmezken, oy verme işlemlerinin yapıldığı bölgelerde polis tarafından da geniş güvenlik tedbirleri alındı.



- Amasya