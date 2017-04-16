Amasya'da 883 Sandıkta Oy Verme İşlemi Başladı (2)
SANDIKLAR AÇILDIAmasya'da sandıkların sayım işlemleri geniş güvenlik önlemleri altında başladı.
SANDIKLAR AÇILDI
Amasya'da sandıkların sayım işlemleri geniş güvenlik önlemleri altında başladı. Saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından kullanılan oyların sayılma işlemine geçildi. Amasya'da kullanılan oyların sayılması esnasında polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda seçmen de oy sayımını takip etti.