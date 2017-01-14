Amasya'da 660 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

AMASYA'nın Merzifon İlçesi'nde polis tarafından 660 şişe kaçak içki ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.



Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde polis aldığı bir istihbarat üzerine 53 plakalı kamyoneti ilçe girişinde durdurdu. Kamyonette yapılan aramada 660 şişe kaçak içki ele geçirildi. Batum'dan İstanbul'a götürülmek istenen kaçak içki ile ilgili kamyonette bulunan Y.Y., H.K. ve M.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.



- Amasya