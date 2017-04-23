Amasya'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
AMASYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.
AMASYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.
Amasya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları olumsuz hava koşulları nedeniyle Yavuz Selim Meydanı'ndan Kapalı Spor Salonu'na alındı. Buradaki kutlamalar saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Amasya Valisi Salih Işık, 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Ardından konuşma yapan Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş, "Bir devlet, bir halk yedi düvele karşı mücadele vererek, bunu da 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini Ankara'da kurarak dünyaya ilan etmiştir" dedi.
Konuşma sonrasında öğrenciler şiirler okuyup, hazırladıkları dans gösterilerini gerçekleştirdi. Kutlamanını sonunda Nihat Bayramoğlu İlköğretim Okulu öğrencileri İstiklal Marşı'nın on kıtasını koro halinde okuyarak, Türk Bayrağı açtı. - Amasya