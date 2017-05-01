Amasya'da 1 Mayıs Kutlaması

AMASYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kortej yürüyüşü ve basın açıklaması ile kutlandı.



Amasya'da KESK bileşenleri tertip komitesinin önderliğinde Künç Köprübaşı'ndan başlayan yürüyüş Yavuz Selim Meydanı Atatürk Anıtı'na kadar devam etti. Çeşitli sloganların atıldığı yürüyüşte pankart ve dövizler de taşındı. Yaklaşık 600 kişilik grup, Yavuz Selim Meydanı'na geniş güvenlik önlemleri altında toplandı. Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Amasya Şube Başkanı Satılmış Ayan yaptığı konuşmada, "İşçi sınıfı ve emekçiler 1 Mayıs'ta alanları doldurarak kapitalist sömürgesi üzerine patronlara, işbirlikçilere karşı taleplerini haykırıyorlar. 2017 yılı 1 Mayıs yine olağanüstü bir döneme denk geldi. Yıllardır ülkemizi patronlar için bir cennete, işçiler, emekçiler için cehenneme çevirenler pişkinliklerini sürdürmeye devam ediyorlar" dedi.



Konuşmanın ardından grup müzikler eşliğinde halaylar çekerek kutlamalarını sürdürdü. Kutlamaların ardından kalabalık meydandan ayrıldı. - Amasya