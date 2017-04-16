Amasya 101 Yaşındaki Mülkiye Öğretmen Oyunu Kullandı

101 yaşındaki Mülkiye öğretmen oyunu kullandı



AMASYA'nın Merzifon İlçesi'nde yaşayan emekli öğretmen 101 yaşındaki Mülkiye Fıratoğlu, tekerlekli sandalye ile gelerek oyunu kullandı.



Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde yaşayan Cumhuriyetin ilk kadın öğretmenlerinden olan 101 yaşındaki Mülkiye Fıratoğlu, anayasa değişikliği referandum u için tekerlekli sandalye ile gelerek sandık başında oyunu kullandı. İstanbul'da 1924 yılında öğretmenliğe başlayan Mülkiye Fıratoğlu, 50 yıl boyunca sürdürdüğü görevini 1974 yılında emekli olarak sonlandırdı.



Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister" Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözlerinin izinden giden Mülkime öğretmen, "ben sınıfa Atatürk dedim girdim, Atatürk dedim çıktım" sözleriyle oyunu kullandı.