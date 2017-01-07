Amasra'ya Yapılması Planlanan Termik Santrale Tepki

Bartın Platformu üyeleri Amasra'ya kurulması planlanan termik santrale tepki gösterdi.



Amasra Kalesi'nde toplanan grup adına açıklama yapan Bartın Platformu Sözcüsü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Artar, yapılması planlanan termik santralin UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'nde yer alan Amasra'ya zarar vereceğini söyledi.



Bartın Platformu ve bileşenleri olarak dava ve itiraz süreçleriyle termik santrale karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Artar, "Amasra'nın doğal ve kültürel güzellikleriyle anılmasını istiyoruz. Amasra'yı bir dünya mirası olarak kabul ediyoruz." dedi.



Açıklamanın ardından bir süre slogan atan platform üyeleri olaysız bir biçimde dağıldı.