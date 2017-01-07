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Amasra'ya Sahil Güvenlik Karargahı Yapılacak

Amasra'ya Sahil Güvenlik Karargahı Yapılacak

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra'ya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı karargah binası inşa edileceğini bildirdi.

Amasra'ya Sahil Güvenlik Karargahı Yapılacak

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra'ya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı karargah binası inşa edileceğini bildirdi.

Milletvekili Tunç yaptığı yazılı açıklamada, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce binanın ihale hazırlıklarının yapıldığını belirtti.

Karadeniz Bölgesinde Trabzon ve Amasra Grup Komutanlıkları bulunduğunu anımsatan Tunç şunları kaydetti:

"Sahillerimizin ve karasularımızın güvenliğini sağlamak, denizlerimizde can ve mal emniyetini sağlamak, deniz ve kıyılarda görülecek başıboş mayın, patlayıcı madde ve şüpheli cisimler yat turizmi faaliyetlerini denetlemek gibi önemli görevleri olan Sahil Güvenlik komutanlığının Amasra'daki tesislerini güçlendirdik.

Geçtiğimiz yıllarda Amasra Heliped tesislerinin yapımını gerçekleştirdiklerini şimdi de Grup Komutanlığı karargah binasının yapılması için ihale hazırlıkları yapılıyor."

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