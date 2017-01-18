Amasra Limanı'ndaki Mendirek Onarılacak

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra Liman'ında bulunan mendirekin 2017 yılı yatırım programına alındığını bildirdi.



Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, mendireğin iki yıl içerisinde tamamlanacağını belirtti.



2012'de Karadeniz'de meydana gelen fırtınalarda Amasra Limanında yer alan mendireğin büyük hasar gördüğünü belirten Tunç, şunları kaydetti:



"Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, mendireğin onarımı ile ilgili proje çalışması yapıldı. 45 milyon lira proje maliyeti bulunan mendirekin onarımının 2017 yılı yatırım programına alınarak, 4,5 milyon lira başlangıç ödeneği ön görüldü."