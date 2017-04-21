Amargo'dan Flamenko Ziyafeti

Sevda Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde yarın Compania Rafael Amargo'nun flamenko dans topluluğu, Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.



Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, flamenkonun bol ödüllü yıldızı Rafael Amargo ilk kez Ankara'da flamenko ziyafetiyle görsel şov sunacak.



Gösterileriyle İspanya ve dünyada büyük başarılara imza atan Amargo, flamenkonun geleneksel ögelerini çağdaş koreografilerle harmanlayacak.



İspanyol dans ve flamenko hocalarına verilen "APDE Ödülü" ile adı dünyaca ünlü dansçı Antonio Gades ve Matilde Coral gibi isimlerle anılan Amargo, festival kapsamında 22 Nisan Cumartesi akşamı 20.00'de MEB Şura Salonu'nda, aşkı tutkuyla harmanladığı gösterisi "Intimo" ile sahne alacak.



Dans gösterisini izlemek isteyenler, salondan bilet alabilecek.