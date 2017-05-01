Amanoslarda Çatışma: 2 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçe kırsalı Amanos Dağı'nda güvelik güçlerince terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda bir astsubay ve bir güvenlik korucusu yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ilçe kırsalı Pekmezci Yaylası bölgesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı.



Ormanlık bölgede çıkan çatışmada bir astsubay ve bir korucu yaralandı. Yaralı astsubay ile güvenlik korucusu, bulundukları yerden yol açma çalışmasının ardından alınarak Karakese Mahallesi'nde bekletilen ambulansla hastaneye sevk edilerek, tedavi altına alındı.



Çatışmada yaralanan astsubayın Dörtyol Devlet Hastanesi'nde, güvenlik korucusunun da İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Operasyonların devam ettiği öğrenildi.



(Necati İvgin /İHA)