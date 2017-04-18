Amanos Dağları'na hava harekatı



OSMANİYE - Osmaniye'de Amanos Dağları'nda teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Osmaniye mülki sınırları içerisinde yer alan Amanos Dağları eteklerindeki Yarpuz köyü kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava harekatı düzenlendi. 17 Nisan 2017 günü saat 11.00 sıralarında bir grup bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiş olup, BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla aynı gün 20.30 sıralarında hava harekatı düzenlenmiştir. Söz konusu bölgede icra edilen hava harekatı sonrası geniş çaplı arama ve tarama faaliyeti için jandarma ve emniyet birimleri bölgeye sevk edilmiştir" denildi.