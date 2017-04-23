Aman Oğlum
"Aman Oğlum" adlı oyunumuzda da sevgileri ve sevdikleri uğruna günümüzde sıra dışı olarak tanımlanabilecek her yolu deneyen bir ailenin ilişkilerini baştan sona güldüren keyif verici bir anlatımla sunmaktayız.
"Aman Oğlum" adlı oyunumuzda da sevgileri ve sevdikleri uğruna günümüzde sıra dışı olarak tanımlanabilecek her yolu deneyen bir ailenin ilişkilerini baştan sona güldüren keyif verici bir anlatımla sunmaktayız.
Söz konusu sevgi ve aşk olunca pek çoğumuzun yüzyıllardır hikayeleri anlatılagelen büyük aşıklardan pek farkımız yoktur. Hepimiz birer Mecnun, birer Aslı, birer Ferhat oluveririz sevgimiz uğruna. Dağları delmek, çölleri aşmak gibi destanlara konu olacak büyük fedakarlıklar yapamayız belki ama yine de bu uğurda sınırları zorlarız. Bakalım bizim ailemizde bu sınırlar ne şekilde zorlanıyor?
Hedefimiz: %100 Keyif %100 Kahkaha %100 Kalite
Yazan-Yöneten : Mehmet YILMAZSOY
Teknik Yönetmen : Fatih YILMAZ
Süre: 140 dk
Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Dekor: Antik Tiyatro
Kostüm: Antik Tiyatro
Oyuncular: Burak Güray YAŞAR Yasemin ŞAHİN Serap GÖKÇE Mehmet YILMAZSOY Murat ESMER Ezgi BEKDEMİR Gamze GÜLER
Yöneten: Mehmet Yılmazsoy
Perde: 2 Perde
Web Sitesi: http://antiktiyatro.com/
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Merkez
Mekan : Ertan Gösteri Merkezi
Mekan Adresi : Alparslan Türkeş Cad. No: 31, Atlı Spor Kulübü Karşısı, Beştepe
Başlangıç Saati : 23.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Aman Oğlum
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır