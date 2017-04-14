Aman Oğlum

"Aman Oğlum" adlı oyunumuzda da sevgileri ve sevdikleri uğruna günümüzde sıra dışı olarak tanımlanabilecek her yolu deneyen bir ailenin ilişkilerini baştan sona güldüren keyif verici bir anlatımla sunmaktayız.

Aman Oğlum

"Aman Oğlum" adlı oyunumuzda da sevgileri ve sevdikleri uğruna günümüzde sıra dışı olarak tanımlanabilecek her yolu deneyen bir ailenin ilişkilerini baştan sona güldüren keyif verici bir anlatımla sunmaktayız.

Söz konusu sevgi ve aşk olunca pek çoğumuzun yüzyıllardır hikayeleri anlatılagelen büyük aşıklardan pek farkımız yoktur. Hepimiz birer Mecnun, birer Aslı, birer Ferhat oluveririz sevgimiz uğruna. Dağları delmek, çölleri aşmak gibi destanlara konu olacak büyük fedakarlıklar yapamayız belki ama yine de bu

uğurda sınırları zorlarız. Bakalım bizim ailemizde bu sınırlar ne şekilde zorlanıyor?

Hedefimiz: %100 Keyif %100 Kahkaha %100 Kalite

Yazan-Yöneten : Mehmet YILMAZSOY

Teknik Yönetmen : Fatih YILMAZ

Süre: 140 dk


Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Dekor: Antik Tiyatro


Kostüm: Antik Tiyatro


Oyuncular: Burak Güray YAŞAR Yasemin ŞAHİN Serap GÖKÇE Mehmet YILMAZSOY Murat ESMER Ezgi BEKDEMİR Gamze GÜLER


Yöneten: Mehmet Yılmazsoy


Perde: 2 Perde


Web Sitesi: http://antiktiyatro.com/


13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Merkez

Mekan : Ertan Gösteri Merkezi

Mekan Adresi : Alparslan Türkeş Cad. No: 31, Atlı Spor Kulübü Karşısı, Beştepe

Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Aman Oğlum

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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