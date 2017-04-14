"Aman Oğlum" adlı oyunumuzda da sevgileri ve sevdikleri uğruna günümüzde sıra dışı olarak tanımlanabilecek her yolu deneyen bir ailenin ilişkilerini baştan sona güldüren keyif verici bir anlatımla sunmaktayız.



Söz konusu sevgi ve aşk olunca pek çoğumuzun yüzyıllardır hikayeleri anlatılagelen büyük aşıklardan pek farkımız yoktur. Hepimiz birer Mecnun, birer Aslı, birer Ferhat oluveririz sevgimiz uğruna. Dağları delmek, çölleri aşmak gibi destanlara konu olacak büyük fedakarlıklar yapamayız belki ama yine de bu



uğurda sınırları zorlarız. Bakalım bizim ailemizde bu sınırlar ne şekilde zorlanıyor?



Hedefimiz: %100 Keyif %100 Kahkaha %100 Kalite



Yazan-Yöneten : Mehmet YILMAZSOY



Teknik Yönetmen : Fatih YILMAZ



Süre: 140 dk





Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Dekor: Antik Tiyatro





Kostüm: Antik Tiyatro





Oyuncular: Burak Güray YAŞAR Yasemin ŞAHİN Serap GÖKÇE Mehmet YILMAZSOY Murat ESMER Ezgi BEKDEMİR Gamze GÜLER





Yöneten: Mehmet Yılmazsoy





Perde: 2 Perde





Web Sitesi: http://antiktiyatro.com/





13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Merkez



Mekan : Ertan Gösteri Merkezi



Mekan Adresi : Alparslan Türkeş Cad. No: 31, Atlı Spor Kulübü Karşısı, Beştepe



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Aman Oğlum



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır