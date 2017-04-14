190 üzeri ülkede hizmet veren, dünyanın en yaygın kullanılan havayolları internet rezervasyon motoru ve küresel seyahat endüstrisinin lider teknoloji çözümleri sağlayıcısı Amadeus'un Türkiye Genel Müdürü Eric Willems, "Türkiye'deki seyahat acentelerini dünyaya entegre ediyoruz" dedi.



Türkiye'de 1994 yılından beri faaliyet gösteren, küresel seyahat endüstrisinin lider teknoloji çözümleri sağlayıcısı Amadeus Türkiye Genel Müdürü Eric Willems, "Türkiye'de 1000'den fazla anlaşmalı turizm acentesi ve 4900'den fazla rezervasyon terminalimiz bulunuyor. Bu rakamlarla Türkiye'de pazar lideriyiz. Türkiye'deki acenteleri dünyaya entegre ediyoruz. Çalıştığımız acentelere sadece teknik destek ve bilişim desteği değil danışmanlık hizmeti veriyoruz. Turizm profesyonellerinin uluslararası sertifika almalarına yardımcı olan bir eğitim merkezimiz bulunuyor. Türkiye'de 20'den fazla üniversitenin turizm bölümlerinde Amadeus terminalleri bulunuyor ve Amadeus Türkiye'nin sertifika verdiği öğretmenler görev yapıyor. TURSAB ile çok ciddi iş birlikleri kuruyoruz. Beraber eğitimler veriyoruz. Turizm sektörünün gelişebilmesi için kullanıcılara en hızlı, en uygun ve en kapsamlı çözümleri sunabilmek için çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Kesintisiz bir müşteri destek bölümümüz var" diye konuştu.



30 YILLIK BİRİKİM



Global'de 2017 yılı itibariyle 30. yıllarını doldurduklarına vurgu yapan Willems, 1987 yılında kurulmuş olan Amadeus'un bu yıl 30.yılını kutladığını belirtti. 30 yılın henüz bir başlangıç olduğunu ifade eden Eric Willems, 30 yıldır iş birlikleriyle ve inovasyonla seyahat ve turizm sektörünü hep daha ileriye taşıdıklarını söyledi. Bu hedef doğrultusunda Amadeus'un dünyada 20 lokasyonda araştırma ve geliştirme merkezi bulunduğunu ve 2004 yılından bu yana Ar-Ge'ye 4 milyon euro'dan fazla yatırım yaptığını sözlerine ekledi. Willems, bugün dünyanın her tarafındaki müşterilerine milyarlarca insanın seyahatlerini daha iyi planlamaları için çözümler sunduklarını belirtti.



Amadeus'un hizmet verdiği müşteri grupları arasında hava yolları, oteller, demir yolları ve deniz taşımacılığı firmaları gibi seyahat hizmetleri sunan şirketler, turizm acentaları ve web siteleri, seyahat yönetimi firmalarının yer aldığını ifade eden Eric Willems, "30 yıllık global tecrübemizle Amadeus Türkiye olarak turizm ve seyahat sektörünün gelişimine katkı sağlayacak yenilikler ve çözümler sunuyoruz. Amadeus, Madrid'deki genel merkezi, Nice'teki geliştirme merkezi, Erding'deki operasyon merkezi ve dünya çapında 71 yerel Amadeus ofisi ile 190 üzerinde ülkede 14 binden fazla kişiye istihdam sağlıyorö dedi. Hali hazırda var olan çözümlerin yanı sıra yeni geliştirdiğimiz ve Türkiye'de tek olan platformumuz Amadeus360 ile seyahat acentelerinin günlük işlerini kolaylaştıracak pratik çözümler sunuyoruz. Geleneksel rezervasyon sisteminin dışında otel, tren, otobüs gibi tüm ihtiyaçları bir arada karşılayabilen bir platform. Seyahat acenteleri Amadeus360 platformunu kullanarak şu anda 31'den fazla küresel ve bölgesel otel sağlayıcısının ürünlerinin dağıtımını tek bir kanaldan yapabiliyor" dedi. - Ankara