Amacın İçin Harekete Geç'
Markaların, yeni yol haritalarının belirlendiği, markaların birbirinden ilham aldığı Sürdürülebilir Markalar Konferansı (Sustainable Brands), 20-21 Nisan tarihlerinde "Amacını Etkinleştirme" (Activating Purpose) temasıyla, Swissotel The Bosphorous'ta gerçekleşiyor.
Markaların, yeni yol haritalarının belirlendiği, markaların birbirinden ilham aldığı Sürdürülebilir Markalar Konferansı (Sustainable Brands), 20-21 Nisan tarihlerinde "Amacını Etkinleştirme" (Activating Purpose) temasıyla, Swissotel The Bosphorous'ta gerçekleşiyor.
Kaynak: Dunya.com
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