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Amacın İçin Harekete Geç'
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Amacın İçin Harekete Geç'

Markaların, yeni yol haritalarının belirlendiği, markaların birbirinden ilham aldığı Sürdürülebilir Markalar Konferansı (Sustainable Brands), 20-21 Nisan tarihlerinde "Amacını Etkinleştirme" (Activating Purpose) temasıyla, Swissotel The Bosphorous'ta gerçekleşiyor.

Amacın İçin Harekete Geç'

Markaların, yeni yol haritalarının belirlendiği, markaların birbirinden ilham aldığı Sürdürülebilir Markalar Konferansı (Sustainable Brands), 20-21 Nisan tarihlerinde "Amacını Etkinleştirme" (Activating Purpose) temasıyla, Swissotel The Bosphorous'ta gerçekleşiyor.

Kaynak: Dunya.com

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