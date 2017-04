Amacımız Sektöre Yetişmiş İnsan Kazandırmak'

Elektronik Lisanslama Sınavları'nın tanıtım kahvaltısında Wise TV'ye konuşan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, sektördeki insan kaynağı potansiyelini arttırmak için yapmış oldukları çalışmalar ve e-LS sistemi hakkında bilgi verdi.



Sermaye Piyasası Kurulu olarak, uzun bir süredir finansal eğitim konusunu Türkiye'nin gündemine taşımak için çalışmalar yaptıklarına değinen Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, "Finansal eğitim dediğimiz konu; Türkiye'de belli bir yaşa gelmiş, özellikle 18 yaş üstündeki her bireyin finansal konular konusunda, sadece sermaye piyasaları değil bankacılık, sigortacılık, özel emeklilik, bireysel emeklilik, kredi kartı, deprem sigortası gibi tüm finansal konular hakkında kendi başlarına karar verebilecek belli bir düzeye gelmeleri. Tabi ki bu çok kolay bir şey değil. Sermaye piyasaları ve mali piyasaları çok karmaşık konuları içeren ve her gün yeni gelişmelere açık bir alan. Biz bile 30 yılı aşkın bir süredir bu sektörün içindeyiz ama her gün yeni bir şeyler öğrenme ihtiyacını hissediyoruz." diyerek sözlerine devam etti.



"YATIRIMCILARI DOĞRU AYDINLATAN FİNANS SEKTÖRÜ ÇALIŞANI ELDE ETMEK İSTİYORUZ"



SPL olarak finansal eğitim konusunda en önemli amaçlarının sektöre yetişmiş insan kazandırmak olduğuna vurgu yapan Ertaş, "Sermaye piyasalarında yatırım yapacak yatırımcılara, doğru ve sağlıklı karar vermelerinde yardımcı olacak, risklerini ölçen ve muhtemel getirileri konusunda yatırımcıları doğru aydınlatan bir finans sektörü çalışanı elde etmek istiyoruz. Bugün burada bulunmamızın nedeni de bu. Bunun içinde insanların bilgi düzeylerini ölçmenin yolu sınav. Daha önce yazılı ortamda yapılan sınavları bundan sonra bilgisayar ortamında yapacak bir noktaya geldik. Amacımız, finans piyasalarında çalışacak kişilerin, özellikle yatırımcılara yatırım danışmanlığı portföy yönetimi konusunda hizmet verecek kişilerin doğru bilgilerle donatılması ve bu bilgilerini de müşterilerine doğru zamanda ve doğru şekillerde aktarmalarına yardımcı olacak bir lisanslama liyakat sistemine geçmek. Bugün de bunun temellerini atmak üzere buradayız." dedi.