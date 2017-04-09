Amacımız, Eczacılık Sektörüne Yön Vermek'

Wise TV'ye konuşan Phusion Eğitim Danışmanlık Yönetici Ortağı Fikret Küçükkoyuncu, Phusion'ın kuruluş amacı hakkında bilgi verdi.



Phusion çok daha yeni bir danışmanlık şirketi olmasına rağmen, 100'den fazla eczanenin sistemlerine üye olduğu bir yapı olduğunu dile getiren Phusion Eğitim Danışmanlık Yönetici Ortağı Fikret Küçükkoyuncu, "Amacımız bu yıl içerisinde 200'e yakın eczaneye danışmanlık hizmeti veriyor olmak. Uzun vadede ise 400-500 eczaneyle birlikte çalışıp, sektöre yön veren bir firma olmayı amaçlıyoruz. Dünyada benzer modelleri olan bir model bu. Türkiye'de de bunu en geniş hizmet farkıyla sunan ilk firma olarak ortaya çıkıyor. Kurumsal bir altyapısı, kurumsal bir organizasyon yapısı ve ölçeklenebilen bir iş modeli olan bir yapı. Türkiye'nin her yerinde eczacılarımıza hizmet vermek amacıyla kuruldu. Hem sektörün, firmaların hem de eczanelerin kazandığı bir yapıyı Phusion, ile birlikte sunmuş oluyoruz.