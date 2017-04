Edirne Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu, aşının önleyici sağlık hizmetlerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.



Dünya Aşı Haftası nedeniyle Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Vali Yardımcısı Elmacıoğlu, aşılama faaliyetinin önleyici sağlık hizmetleri açısından önemli olduğunu söyledi.



Hastalıklara yakalanmadan önce gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade eden Elmacıoğlu, şunları kaydetti:



"Önemli olan önleyici olmak. Amaç hastalanmadan önce hastalığı önlemek. Bunun da yolu aşılardan ve diğer önleyici sağlık faaliyetlerinden geçiyor. Bu hem insanlarımızın daha kaliteli bir yaşam seviyesine ulaşmasında hem de devlet bütçemizde giderlerin azalmasını sağlayacaktır. Sonuçta ileride tedaviye harcayacağınız birçok kaynağın cebinizde kalmasını sağlıyor. Gittikçe önem verilen konu önleyici sağlık hizmetleri."



Edirne Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Onur Çakar da Dünya Aşı Haftası'nın bu yıl "Her Yaşın Bir Aşısı Var-Sağlığa Aşılanın" temasıyla kutlandığını ifade etti.



Aşının, sadece bireysel bir konu olmadığını, toplum sağlığını yakından ilgilendirdiğini dile getiren Elmacıoğlu, şunları söyledi:



"Yapılmayan her aşı, aşılanmamış her çocuk toplum sağlığına bir risk teşkil etmekte. O nedenle herkes çocuğunu aşılatsın ve kendileri de aşılansın. Çocuklara sağlanan 13 aşı da dahil olmak üzere bakanlığımızca sağlanan tüm aşılama hizmetleri ücretsiz sağlanmakta. Sadece sağlık kurumuna, aile hekimine başvurmanız yeterlidir. Tüm halkımızdan ricam, çocuklarınızı aşılatın, kendiniz aşılanın."