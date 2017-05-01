Alzheimer Vakfı İçin Ünlülerden Tereddütsüz Destek

2 Mayıs Salı günü Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenecek şenliğe ünlü isimlerden de tam destek geldi. Ünlülerin Güzellik Merkezi olan Emsal Doğan, bu etkinliğe özel hazırlık yaptıklarını, anneler söz konusu olunca akan suların durduğunu söyledi.

Alzheimer hastaları yararına Sait Halim Paşa Yalısı'nda 2 Mayıs Salı günü, "Bütün Anneler Melektir" sloganı ile düzenlenecek, Bahar Karnavalı Alışveriş Şenliği için hazırlıklara başlandı. Şenlik kapsamında yüzlerce marka Türkiye'nin en köklü vakıflarından Alzheimer Vakfı için bir araya gelecek. 900'den fazla kişinin katılması beklenen etkinliğe, Kalıcı Makyaj ve Güzellik Uygulamaları Uzmanı Emsal Doğan da destek verdiğini açıkladı. Emsal Doğan, indirim çekleri ve çok özel kampanya fırsatları ile birlikte saat 10.00 - 23.00 arası, Emsal Doğan Güzellik Merkezi standında olacak.

"Markanın Sosyal Sorumluluk Etkinlikleriyle Anılması Çok Değerli"

Emsal Doğan Güzellik Merkezleri olarak sosyal sorumluluk konusunda hassas olduklarını belirten Emsal Doğan, "Bizim gibi iş insanlarının olabildiğince bu tarz organizasyonlarda ilk sırada yer alması gerekiyor. Emsal Doğan Güzellik Merkezleri olarak Alzheimer Vakfı yararına düzenlenecek etkinliğe tereddütsüz katıldık. Markamızın adının böyle güzel ve değerli etkinliklerle anılmasından dolayı çok mutluyuz. Şenliğe özel hazırlıklar yapmaya başladık. Benim için anne deyince akan sular zaten duruyor. Birilerine gönülden yardım ediyor olmak paha biçilemez" dedi.

