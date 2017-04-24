Alzheimer Hastasının Ormanda Cesedi Bulundu

KASTAMONU'nun Bozkurt İlçesi İbrahim Köyü'nde ot toplamak için evden çıktıktan sonra haber alınamayan alzheimer hastası 83 yaşındaki Yıldırım Özkan'ın ormanda cesedi bulundu.



Yıldırım Özkan, önceki gün sabah "Ormana ot toplamaya gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra dönmedi. Köylülerin yaptığı aramada Özkan bulunamadı. Bunun üzerine jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. Jandarma ile birlikte AFAD ve UMKE ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda Özkan'ın cesedi, bugün evine yaklaşık 2 kilometre uzakta ormanlık alanda bulundu. Üzerini kar kaplamış halde bulunan Özkan'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra Bozkurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Özkan'ın ölüm nedeni otopside belirlenecek.



- Kastamonu