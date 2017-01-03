Alzheimer Hastası Yaşlı Adam İçin Ailesi Duyarlılık İstiyor

Akrabaları tarafından aranan uzun süredir bulunamayan Alzheimer hastası Ramazan Tekin için akrabaları seferber oldu.



Ramazan Tekin'in (85) Kırşehir'de inşaat ustası olarak çalışan akrabası Muhittin Tekin, "Allah devletimizden razı olsun. Jandarma ve Polis her yerde arıyor. Bizlerin duyarlı insanlardan isteği akrabamızın Alzheimer hastası olduğunun bilincinde olunmasıdır." dedi.



15 gün önce Kayseri Melikgazi İlçesi Ambar Mahallesinde bulunan ikametinden ayrılan ve bir daha dönmeyen Ramazan Tekin'in herhangi bir otobüs firmasına binerek Kayseri dışına çıktığından şüphelendiklerini anlatan Muhittin Tekin, "Ramazan Tekin'in akıl sağlığı yerinde değil en büyük korkumuzda bu, kimselere derdini anlatamaz evini ve ailesini dahi hatırlayacak durumda değil, Kayseri'de kamera kayıtları da takip edilmesine rağmen henüz Ramazan Tekin'e ulaşılamadı. İnsanlardan tek ricamız duyarlı olmaları ve görüldüğü yerde Polis yada Jandarmaya haber iletilmesidir. Ailesi akıbeti hakkında bilgi sahibi olmadığı için perişan oldu." diye konuştu.



Aslen Elazığlı olan Ramazan Tekin'in ailesi, Kayseri'de ikamet ettiklerini ve 15 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha dönmediğini belirtti. - KIRŞEHİR