Alzheimer Gündüz Bakım Evi ve Masal Kreş'in Temeli Atıldı

Süleymanpaşa Belediyesi Altınova Mahallesi'nde dar gelirli vatandaşlara hizmet vermek amacıyla inşa edilecek Masal Kreşi ve Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin temelini attı.



7 Mart tarihinde gerçekleştirilen ihale sonrası Altınova Mahallesinde belediyenin arazisinde temel atılmasının ardından çalışmalara başlanırken, 350 metrekare alan üzerine kreş ve 300 metrekare alan üzerine ise Alzheimer Gündüz Bakım Evi yapılacak.



2018 yılı güz dönemi itibari ile özellikle dar gelirli ailelere hizmet verecek Masal Kreş'ten 25 öğrenci hizmet alacak. Montessori Eğitimi ile eğitim verecek Masal Kreş'te çocuklar hayatı deneyimleyerek öğrenecek. Masal Kreş'in yanı sıra Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin de 2018 yılı güz dönemi itibari ile hizmete girmesi planlanırken bakım evinde günün belli bölümlerinde tıpkı kreşlerdeki gibi hasta ailesinden alınıp gün boyunca kendi yaşıtları ile vakit geçirip hobilerini geliştirebileceği bir yer sahibi olacak.



Öte yandan, Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nde hekim, hemşire ve hastabakıcılar da devamlı hizmet verecek. - TEKİRDAĞ