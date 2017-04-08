Alzheimer'a Karşı El İşi Yapıp Gelir de Elde Ediyorlar

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'ndeki Edremit Kızılay Huzurevi'nin sakinleri vakitlerini, el işi ürünler yaparak değerlendiriyor. Yaşlılar, alzheimera karşı zihinlerini çalıştırırken, hem de ürünlerin satışından günlük ihtiyaçlarını karşılayacak gelir elde ediyor.



Edremit Kızılay Huzurevi'nin sakinleri, Edremit Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen el işleri kurslarıyla daha zevkli zaman geçirmeye başladı. Kurslar kapsamında anahtarlıklardan çeşitli hediyelik eşyalara, ahşap boyama sanatları ve maket yapımına kadar ilgileri olan dallarda ilerleyen huzurevi sakinleri, bu sayede kaliteli vakit geçirmeye, gelir elde etmeye başladı. Kurslar sayesinde yaşlılara olan vefa borçlarını da ödediklerini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Damar, huzurevi sakinlerine özel kurslar oluşturduklarını söyledi. El sanatlarının zihinsel koordinasyonu sağlamada ve beyni diri tutmada da önemli olduğunu kaydeden Damar, şöyle dedi:



"Kurum olarak 7 yaş üzeri geniş bir kitleye çeşitli dallarda eğitimler veriyoruz. Tabii bu eğitim hizmetlerimizin içerisinde özelikle büyüklerimizin, yaşlılarımızın ayrı bir önemi var bizim için. Büyüklerimize vefa borcumuzu ödeyebilmek adına, onların boş vakitlerini değerlendirebilmek için eğitim faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Onlara el sanatları ağırlıklı olarak eğitimler veriyoruz."



ALZHEİMER'A KARŞI EL İŞİ



Alzheimer'a karşı bu kursların etkili olduğunu söyleyen Damar, "İlerlemiş yaşlarda eğitime katılanlar üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, özellikle el sanatları alanında bu tür eğitimlere katılanların yoğun zihinsel, el, göz, kas koordinasyonunu geliştirdiğini gösteriyor. İlerleyen yaşlarda çıkan rahatsızlıkların durdurulduğu araştırmalarda da yer alırken, özellikle Alzheimer ile ilgili bir nevi terapi olarak da bu eğitimlerimiz sürüyor. Onlara vefa borcumuzu ödemek adına eğitim hizmetlerimizi sunuyoruz. Emek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.



ÇOK MUTLULAR



Huzurevinde el sanatları eğitimlerini veren Fadime Gezgin, kursiyerlerin her geçen gün çalışmalarla daha mutlu ve yaşam dolu bir hale geldiğini söyledi. Yeni projelerinin tamamen atık malzeme değerlendirme üzerine olduğunu kaydeden Fadime Gezgin, "Kapı süsleri, çiçekleri, peçetelikler, kutular, tepsiler gibi birçok el emeği ürünü kendileri büyük bir azim ile yapıyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Boş zamanlarını bu şekilde değerlendirmek onlara da çok iyi geliyor. Belirli zamanlarda yapılan etkinliklerde de emeklerini maddi gelire çevirmek için satışlar yapılıyor" diye konuştu.



"BİR NEVİ MEŞGULİYET TERAPİSİ"



Edremit Kızılay Huzurevi Müdürü Volkan Aktaş ise, şöyle devam etti:



"Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle el işi kursları düzenliyoruz. Bir nevi meşguliyet terapisi. Kışın binanın içine kapalı kalıyor biraz yaşlılarımız. Dışarı çıkamayacak durumda olanlar da burada güzel vakit geçiriyor. O zamanı da iyi değerlendirdiğimiz bir faaliyet oluyor. Çok mutlu oluyorlar. 'Ben hala bir şeyler üretebiliyorum, bir şeyler yapabiliyorum' hissi, başlı başına onlar için mutluluk verici. Bunun dışında ufak tefek satış yapıp, küçük gelirler elde edebilmekte onların için ayrıca bir mutluluk kaynağı oluyor."



"GEÇİMİMİ BU SAYEDE SAĞLIYORUM"



Kaymakamlığın tanıdığı olanak sayesinde huzurevinde kaldığını söyleyen Mustafa Kiraz, başka bir geliri olmadığını günlük ihtiyaçlarını da el işi ürünlerini paraya çevirerek sağladığını belirtti. Kiraz, şöyle konuştu:



"Benim maket yapımına karşı ilgim vardı. Özellikle gemi maketleri üzerine çalışmalarımı sürdürüyordum. Burada açılan kurslar sayesinde de işleme tekniklerime katkı sağladım. Bana resmi verilsin yeter. Aynı modeli çıkarıyorum. Çeşitli ahşap eserler yapıyorum ama özellikle gemi üzerine çalışmalarımı yoğunlaştırdım. Yaptığım çalışmalardan hem keyif alıyorum, hem de günlük ihtiyaçlarımı da bu sayede karşılayabiliyorum. Şehir dışından bile siparişler gelmeye başladı."



Bir başka huzurevi sakini ise, "Gençliğimde çok başarılıydım. El işleri üzerine çok çalışmaları oldu. Bu kurslar sayesinde yine üretmeye başladım" diye konuştu. - Edremitbalıkesir