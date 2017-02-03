Alzaymır Hastası Kadın Donmak Üzereyken Bulundu

Bayburt'ta sabah erken saatlerde evinden ayrılan alzaymır hastası kadın, donmak üzereyken köylüler tarafından bulundu.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, merkeze bağlı Dikmetaş köyünde ikamet eden Saime Kızıl, sabah namazını kılmak için kalktığında alzaymır hastası kayınvalidesi Hanife Kızıl'ın (53) evde olmadığını fark etti.



Kızıl'ın durumu haber verdiği köydeki vatandaşlar, jandarmayı arayıp bilgilendirdikten sonra Hanife Kızıl'ı bulmak için çalışma başlattı.



Köyde ve çevresinde kar yağışından da yararlanarak kadının ayak izlerini takip eden köy sakinleri, alzaymır hastası Kızıl'a ulaşmaya çalıştı.



Kadının ayak izlerini takip eden köy sakinleri, bir müddet sonra köyün dışında Mındık olarak bilinen alanda Kızıl'ı karlar içinde donmak üzere buldu.



Köylüler tarafından Bayburt Devlet Hastanesine getiren Kızıl, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.