Altyapısı Yenilenen Mahallelerin Yolları Düzenleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı dönüşüm hamlesi kapsamında eski hatları modern bir yapıya kavuşturuyor.



Altyapı çalışmaları tamamlanan Köprübaşı Kıranşeyh Mahallesi'nde de ekipler yoğun mesai harcayarak ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Bu kapsamda yapılan altyapı işleri doğrultusunda MASKİ ekipleri, çalışma yapılan yollarda düzenleme işlemi gerçekleştirerek yağışlı havaların olumsuzluklarından vatandaşları kurtardı. Bu sayede, vatandaşların günlük hayatlarında ulaşım problemi yaşamasının önüne geçildi.



MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisalılar için çalıştıklarını ifade ederek, her daim vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verdiklerini söyledi. Aslay, "Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerleri 40-50 yıl önce döşenmiş eski ve sağlıksız hatları kullanıyordu. Bu sıkıntılara son vermek adına MASKİ Genel Müdürlüğü kurulduğundan itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kış şartları çalışma yaptığımız noktalarda yolların bozulmasına sebebiyet verebiliyor. Bizler de tüm ekiplerimizle, il genelinde vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntısı çekmemesi için çalışıyoruz" dedi. - MANİSA