Altyapı İhtiyacı Yeni Hatlarla Karşılanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesinin hızla gelişen ve büyüyen Ergenekon Mahallesi'ndeki yeni yerleşimlere içme suyu şebeke hattı döşeyerek mahalledeki altyapı ihtiyacını karşıladı.



MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde yürüttüğü çalışmalarla 17 ilçeye sağlıklı altyapılar kazandırmaya devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Turgutlu ilçesinin büyüyen ve gelişen Ergenekon Mahallesi'nde bulunan yeni yerleşim bölgesine hat döşeme çalışması gerçekleştirdi. Bülent Fahri Uraz Sokak ile Hüseyin Orhan Sokak'taki içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmalarını tamamlayan MASKİ, yeni hatla mahallede ikamet edecek vatandaşların altyapı gereksinimine etkili bir cevap verdi. - MANİSA