Altyapı Destekçilerine Alanyaspor Forması

Aytemiz Alanyaspor, alt yapıya destekleyen kurum ve kuruluşlara Alanyaspor forması hediye etti.



Aytemiz Alanyaspor Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammet Çetin, Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kayacan, Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün, Altyapı Koordinatörü Kamil Ulaş, antrenör Hasan Fidancı, Serhat Terzi ve Ulaş Ulusoy, kulübün altyapı faaliyetlerine destek verenlere teşekkür ziyaretinde bulunarak forma hediye etti.



Ziyaret turu Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile başladı. Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammet Çetin, turuncu-yeşilli kulübün altyapı faaliyetlerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Yücel ise Aytemiz Alanyaspor'un başarılarıyla gurur duyduklarını ve bu başarılarının devam etmesi için genç sporcuları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.



Daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ve Yardımcısı Nurettin Uludağ, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Nimet Alaattinoğlu Lisesi Müdürü Adem Gökbelen, Yurt Müdürü İbrahim Gülşen, Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Sezen, Abdurrahman Alaattinoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Gökhan Görgülü ve Yurt Müdürü Davut Keser ziyaret edildi.



Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammet Çetin, kulübün altyapısına destek verenlere teşekkür ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Ziyaretlerde kulübün altyapı faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Çetin, "Alanya Belediyesi'nin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ve okullarımızın desteğini arkamızda görmek bizi son derece mutlu etti" dedi.



Turuncu-yeşilliler altyapıya destek verenlere üzerinde isimleri yazan Alanyaspor forması hediye etti. - ANTALYA