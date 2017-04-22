Altyapı Çalışmasında Doğalgaz Borusu Patladı

Kırşehir'de yapılan altyapı çalışmaları esnasında doğalgaz borusu patladı.



Alinan bilgiye göre Ankara Caddesi üzerinde belediye ekipleri tarafından yapılan altyapı çalışması esnasında kepçe operatörünün asfalt için yaptığı kazı esnasında doğalgaz borusu patladı.



Patlamanın nedeni araştırılırken bölgeye gelen Kırgaz ekipleri ana vanayı kapatmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışma alanında geniş güvenlik önlemi aldı. - KIRŞEHİR