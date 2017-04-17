Altyapı Çalışmaları Şerefiyede Devam Ediyor

Düzce Belediyesi Düzce'nin altyapı sistemini yenileme çalışmalarına devam ediyor. Şerefiye Mahallesinde devam eden çalışmalar kapsamında 170 metre yağmur suyu hattı çekildi.



Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Düzce şehir merkezindeki mahallelerde devam eden yağmur suyu altyapı şebekesi yenileme çalışmalarına devam ediyor. Şerefiye mahallesinde devam eden çalışmalar kapsamında Cumhuriyet sokakta 170 metre hat çekme işlemi yapıldı. Kademeli olarak yürütülen altyapı bakım ve yenileme çalışmaları çevre mahallelerde de devam edecek. - DÜZCE