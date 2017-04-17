Altunkaya'dan Referandum Kutlaması

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohum ve Mamulleri Başkanı Mahsum Altunkaya, büyük bir olgunluk ve özveriyle gerçekleştirilen referandum dan çıkan sonucun hayırlara vesile olmasını diledi.



Altunkaya, yaptığı açıklamada, ülke genelinde yüksek katılımla gerçekleştirilen referandum sonunda sandıktan "evet" çıktığını söyledi. Çıkan sonuca herkesin saygı göstermesi gerektiğini belirten Altunkaya, "Sandıktan çıkan sonucun ardından hem 'evet' hem de 'hayır' diyen herkes kazandı. İki karara da saygı duyuyorum ve bugünden itibaren 'evet' diyenler de 'hayır' diyenlerde geçmişi unutup, geleceğin Türkiye'si için mücadele edeceklerdir" dedi.



Referandumun geride kaldığını ve artık büyük Türkiye'nin büyük hedefleri için çalışmak gerektiğini ifade eden Altunkaya, "Referandum ülkenin gündeminden çıktı, gündem ekonomi ve reformlar olacaktır. Büyük hedeflere ulaşmanın yolu da reformlardan geçmektedir. Hükümet bunun için önemli adımlar attı, önümüzdeki günlerde devamının geleceğini düşünüyorum. Türkiye artık yatırımlarla, markalarıyla ve ihracatıyla öne çıkan ülke olacaktır. Eskiyi unutup yeniye odaklanırsak bunların olmaması için hiçbir engel yoktur" dedi.



Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını ve bu dönemde ülkenin atılıma geçeceğini vurgulayan Altunkaya, referandum sonuçlarının ardından ilk olumlu gelişmenin dövizde yaşandığını vurgulayarak, hem doların hem de Euro'nun düşüşe geçtiğini ifade etti. Olumlu gelişmelerin önümüzdeki günlerde artacağını vurgulayan Altunkaya, "Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz birlik ve beraberliktir, bunu başarırsak her şeyi başarırız" diye konuştu. - GAZİANTEP