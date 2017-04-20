Altunhisar'da 1 Buçuk Milyon Ağaç Dikildi

Altunhisar'da ağaç dikimi programına katılan Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, 1 buçuk milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.



Altunhisar Kaymakamlığınca hazırlanan 'Altunhisar'da Kitap Okuma Seferberliği' projesi kapsamında Altunhisar Zindan Vadisine ağaç dikimi yapıldı.



Programa Orman Genel İsmail Üzmez, KOP genel koordinatörü Alper Bilgiç, İlçe Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenci ve velilerin katıldı. Kitap dağıtım etkinliklerinin ilçe merkezleri, köy ve kasabalarda bulunan tüm okullarda devam edeceği bildirildi. - NİĞDE