Alto Başkanı Saka Açıklaması

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka işsizlik oranının artmasına rağmen personel bulmakta zorluk çektiklerini belirterek, bölgede işçi açığının devam ettiğini ve bu durumun işsizlik oranlarıyla örtüşmediğini aktardı.



ALTO'dan yapılan açıklamaya göre, ALTO Başkanı Adnan Saka, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı işsizlik verilerini değerlendirerek, "Ekim ayı işsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 1,3 puan, bir önceki aya göre ise 0,5 puan yükselerek yüzde 11,8 olarak gerçekleşti. Bu oranın 2009 yılından sonra en yüksek ekim ayı gerçekleşmesi olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Saka, işsizlikte kalıcı çözüm yolunun mesleki eğitimden geçtiğini kaydederek, işsizlik verilerinin 4 aydır artış eğiliminde olduğunu, önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,6 puan azaldığını belirtti.



Başkan Saka, şunları kaydetti:



"Mesleki eğitimdeki yapısal reformların sonucunu uzun vadede görebiliriz ama tam anlamıyla kalıcı bir çözümün yolu nitelikli teknik personel yetiştirmekten geçiyor. Genç nüfustaki işsizlik oranı 1,9 puan artarak yüzde 21,2 ile en yüksek seviyeye çıktı. Bu noktada iş gücü piyasalarının iyi analiz edilmesi çok önemli. Bize işverenler tarafından yapılan personel talebine karşın biz bu talebin tamamına cevap veremiyoruz. Bunun nedeni iş gücü piyasası ile arz beklentilerinin birbiriyle uyuşmaması. İşsizlik oranlarının azalması konusunda gençlerin ailelerine de büyük görevler düşüyor. Artık aileler, 'Evladım üniversite bitirsin de hangisini bitirirse bitirsin' düşüncesini bir kenara bırakmalı ve ülkemizde istihdam olanağı olan, reel ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak alanlara evlatlarını yönlendirmeliler."