Altıntaş ve Şaphane'de 23 Nisan Kutlamaları Ertelendi
Kütahya’nın Altıntaş ve Şaphane ilçelerinde yoğun kar yağışı, 23 Nisan etkinliklerini 1 gün sonraya erteletti.
Kütahya'nın Altıntaş ve Şaphane ilçelerinde yoğun kar yağışı, 23 Nisan etkinliklerini 1 gün sonraya erteletti.
Kütahya'nın Altıntaş ve Şaphane ilçelerinde gece boyunca devam eden kar yağışı ilçe merkezlerini beyaza bürüdü.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlık yapan çocuklar, belediye hoparlöründen yapılan anonsla etkinliklerin 1 gün sonraya ertelendiğini öğrendiler.
Yetkililerden alınan bilgileye göre, Altıntaş ilçesi ve Şaphane ilçelerinde yoğun kar yağışı dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı etkinlikleri 24 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.(YD-EFE) - KÜTAHYA