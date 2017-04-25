Altıntaş'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 24 Yaralı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 24 kişi hafif şekilde yaralandı.



Kaza, Altıntaş-Dumlupınar Karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Güngör yönetimindeki 35 PK 403 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Bekir Güngör ile 23 yolcu, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 12 Acil Servis ekiplerince Altıntaş ve Uşak'taki hastanelere kaldırıldı.



Büyük bölümü ayakta tedavi edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA