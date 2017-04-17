Altıntaş'ta Refarandum Zaferini Ak Partililer ve Ülkücüler Birlikte Kutladı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Anayasa değişikliği referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından, AK Parti İlçe binası önünde partililer, Altıntaş Ülkü Ocakları üyeleri ve vatandaşlar kutlama yaptı.



Anayasa değişikliği referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Altıntaş'da kutlamalar başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre 'evet' oylarının önde çıkmasının ardından AK Parti İlçe binası önünde toplanan vatandaşlar araç konvoyu düzenleyip ilçede sadece Türk bayraklarıyla zafer turu attılar.



Kalabalık grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.(YD-EFE) - KÜTAHYA