Altınözü'nde Altyapı Eksikleri Tamamlanıyor

Atık suların sağlıklı şekilde toplanması ve tahliye edilmesi adına kanalizasyon çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, Sofular Mahallesi'ne 200'lük Betonarme ve Koruge borulardan olmak üzere toplamda 900 metre atıksu hattı döşendiğini aktardı.

Hayata geçirilen proje sayesinde atıksu hattı eksikliğinin giderildiğini ve çevre kirliliğinin önüne geçildiğinin altını çizen İdare, fiziki ve teknik şartları göz önünde bulundurarak 1 paletli ekskavatör, 1 kepçe, 1 kamyon ve 5 personelin görev yaptığı çalışma ile kanal sularının çevreye akmasının engellendiğini vurguladı.

Yapılan çalışmalara yönelik mahalle sakinleri adına görüşlerini HATSU mikrofonlarına dile getiren Sofular Mahalle Muhtarı Hüseyin Türkmen, mahallelerinde eksik kalan kanalizasyon hatlarının tamamlanması için çalışmaların yapıldığını ifade ederek, 1,5 yıl önce de yaklaşık 30 bin metre yeni içmesuyu şebekesinin döşendiğini söyledi.

HATSU'nun altyapı çalışmalarından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Türkmen, hizmetlerden dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali ve HATSU ekiplerine şükran borçlu olduklarını ifade etti.

