Altınovalı Kadınlardan Yeni Tat

Türkiye'ye yeni bir lezzet kazandırmak isteyen Altınova Belediyesi, patentini aldığı kivi reçeli üretimine devam ediyor.



Altınova Belediyesi öncülüğünde Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, kivi reçeli üretimine devam ediyor. Tamamen doğal yöntemlerle üretilen kivi reçeli, mayhoş tadıyla daha şimdiden kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi oldu. Türkiye'nin kivi ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan Altınova ilçesinde kolları sıvayan kadınlar, kivinin reçelini de sofralara sundu.



Kivi reçelinin patentini aldıklarını belirten Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Altınova'nın kivisini tanıtmak ve sofralara yeni bir lezzet kazandırmak için bu projeye başlattık. Ortaya çok güzel bir tat çıktı. Evde yaptığımız reçelin aynısı. Bu reçelin patentini de aldık" diye konuştu. - YALOVA