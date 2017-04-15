Altınova Devlet Hastanesi Hizmete Girdi

Yalova'nın Altınova ilçesinde Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı. Tam kapasite çalışmaya başlayan hastane 7/24 esasına göre acil servis hizmeti de verecek.



AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve beraberindeki heyet, 10 yataklı Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Servisleri gezen Öztabak ve beraberindekiler, Başhekim Özlem Kalak'tan bilgi aldı.



Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. tarafından 2012 Mart ayında temeli atılıp kaba inşaatı yapılan, daha sonra Sağlık Bakanlığı'na devredilen Devlet Hastanesi hizmete girdi. 10 yataklı Devlet Hastanesi, 7 bin 333 metrekare alan üzerine kuruldu. Bünyesinde yoğun bakım ünitesi ve ameliyathane de bulunan hastane ilçenin en önemli eksikliğini giderdi. - YALOVA