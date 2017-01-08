Altınova'da Okullar Bir Gün Tatil

Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, olumsuz hava şartları sebebiyle 9 Ocak pazartesi günü okulların tatil olduğunu açıkladı.



Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, ilçedeki yoğun kat ve buzlanma sebebiyle ilçedeki tüm okulların 9 Ocak Pazartesi günü tatil olduğunu söyledi. - YALOVA