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Altınova'da Okullar Bir Gün Tatil

Altınova'da Okullar Bir Gün Tatil

Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, olumsuz hava şartları sebebiyle 9 Ocak pazartesi günü okulların tatil olduğunu açıkladı.

Altınova'da Okullar Bir Gün Tatil

Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, olumsuz hava şartları sebebiyle 9 Ocak pazartesi günü okulların tatil olduğunu açıkladı.

Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, ilçedeki yoğun kat ve buzlanma sebebiyle ilçedeki tüm okulların 9 Ocak Pazartesi günü tatil olduğunu söyledi. - YALOVA

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