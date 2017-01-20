Altınova'da 3 Bin Öğrenci Karne Aldı

Yalova'nın Altınova ilçesine eğitim ve öğretim gören 3 bin 678 öğrenci karne sevinci yaşadı.



İlçede bulunan toplam 26 okulda 3 bin 678 öğrenci, 208 öğretmen ve 33 idareci yarı yıl tatiline girdi. Buradaki törenin ardından ilçe protokolü bazı okulları ziyaret ederek, öğrencilere karne dağıttı. Karne dağıtımına Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Belediye Başkanı Metin Oral, İlçe Milli Eğitim Müdür Zeki Sitar, meclis üyeleri ve daire amirleri katıldı. - YALOVA