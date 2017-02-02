Altınordu Yeni Tranferlerden Umutlu

ALTINORDU'nun ara transferde kadrosuna dahil ettiği Hasan Kabze, Okan Derici ve Beykan Şimşek, futbol kariyerleri boyunca toplam 174 gol attı. Teknik adamlar, üç futbolcunun takıma önemli katkılar sağlayacağının ilk antrenmanda belli olduğunu vurgulayarak, "Bu katkı mental açıdan da kısa sürede karşılığını buldu" dedi.



Sivasspor'dan transfer edilen Hasan ve Beykan ile Büyükşehir Gaziantepspor'dan alınan Okan, Altınordu'nun oyuncuyu motive eden bir yapısı olduğunu belirterek, "Burası genç ve tecrübeli oyuncuların çok iyi harmanlandığı bir takım. İyi futbol oynamamıza karşın, son haftalarda bunu skora yansıtmakta sorun yaşıyoruz. Bandırmaspor maçından galibiyetle ayrılıp çıkışa geçeceğimize ve en kısa sürede ilk 6 arasına gireceğimize inanıyoruz" diye konuştular.





- İzmir