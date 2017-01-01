Altınordu'ya Mirkan'dan Ret

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, transfer etmek istediği gurbetçi golcü Mirkan Aydın'dan olumsuz yanıt aldı. İsveç temsilcisi Dalkurd'da bu sezon 26 maçta 12 gol kaydeden 29 yaşındaki golcünün Türkiye'de yaşanan terör olayları nedeniyle transfer teklifini geri çevirdiği ifade edildi.



Altınordu, 2014-15'te Eskişehirspor'da, geçen sezon ise Göztepe'de görev alan Mirkan'ı sezon başında da kadrosuna dahil etmek istemiş, ancak yüksek bonservis ücreti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan Altınordu yarın başlayacak Antalya kampında 5 ve 8 Ocak'ta birer hazırlık maçı yapmayı planlıyor. - İzmir