Altınordu'ya Eski Dostlar

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde 7 haftalık galibiyet özlemini Bandırmaspor deplasmanında sonlandırmayı hedefleyen Altınordu, 12 Şubat Pazar günü oynanacak bu karşılaşmada eski dostlarına rakip olacak.



Bu sezonun ilk yarısında kırmızı lacivertli formayı giyen forvet Üstün ve sağ kanat Sertaç'ın yanı sıra daha önce farklı dönemlerde Altınordu'da görev alan Yiğit Gökoğlan, Doğan Karakuş, Gökhan Karadeniz, Yusuf Akyel ve Gökhan Yılmaz eski takımlarına karşı ter dökecek.



Öte yandan Göztepe derbisinde sakatlanarak ikinci yarıda yerini genç stoper Seydi'ye bırakan Yusuf Abdioğlu'nun MR sonucu temiz çıktı. Adalesinde ödem oluşan Yusuf'un, Bandırma deplasmanına yetişeceği bildirildi. Şeytan'da ön libero Arif'in cezası sona ererken, ara transfer döneminde takıma katılan Hasan Kabze ile son transfer Beykan'ın da ilk kez kadroda yer alması bekleniyor. Altınordu'da diğer yeni transfer Okan, derbide ayağının tozuyla ilk 11'de oynamıştı.



MİNİKLERDEN KEYİFLİ TURNUVA



Altınordu'nun Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenen Yeniden Doğuş Futbol Turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. Futbol okullarında eğitim gören öğrencilerin katıldığı ve şenlik havasında geçen organizasyonda 21 farklı okuldan toplam 905 sporu mücadele etti. Turnuvaya en fazla katılım 11 yaş grubunda 241 çocuk ile gerçekleşti. Turnuva sonunda herkese katılım belgelesi verildi.



- İzmir