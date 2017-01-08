Altınordu'ya Balıkesirspor Morali

TFF 1'inci Lig takımı Alüınordu, Antalya kampında bugün Balıkesirspor'la oynadığı özel maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 galip gelerek moral buldu.



Bellis Sports Center sahasındaki müsabakada Balıkesirspor Atilla- Okan, Bülent, Glumac, Oğuzhan, Eray, Nizamettin, Foxi, Mehmet, Doğa ve Bekamenga'dan kurulu kadrosuyla mücadele ederken, Altınordu Erce- Uğur, Seydi, Yusuf Abdioğlu, Yusuf Acer, Arif, Serkan, Sertaç, Abdülkadir, Barış ve Erdoğan'dan oluşan tertibi ile sahaya çıktı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Balıkesirspor 8'inci dakikada Nizamettin'in kafa golüyle öne geçti. Çabuk toparlanarak oyunda dengeyi sağlayan Altınordu, 38'inci dakikada Erdoğan'ın ağlara girden vuruşuyla skoru eşitledi. İlk yarısı bu golle 1-1 tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında kırmızı lacivertli ekip 79'uncu dakikada Alican'la 2-1 öne geçti. Balıkesirspor'da 74'üncü dakikada Foxi'nin bir şutu üst direkten dışarı çıkınca maç da 2-1 sona erdi.





- Antalya